Медведев предрёк распад ЕС после возвращения в него Великобритании в 2023 году
2022-12-26 21:38
Экс-президент России Дмитрий Медведев считает возможным распад Евросоюза после возвращения в него Великобритании в следующем году.
26 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале предположил, что Соединённое Королевство в наступающем 2023 году может вернуться в Европейский союз.
Медведев считает, что после возвращения Великобритании, вышедшей из объединения в результате брексита в 2020 году, Евросоюз ждёт неминуемый распад и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко