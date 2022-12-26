Медведев предрёк распад ЕС после возвращения в него Великобритании в 2023 году

Экс-президент России Дмитрий Медведев считает возможным распад Евросоюза после возвращения в него Великобритании в следующем году.

26 декабря бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале предположил, что Соединённое Королевство в наступающем 2023 году может вернуться в Европейский союз.

Медведев считает, что после возвращения Великобритании, вышедшей из объединения в результате брексита в 2020 году, Евросоюз ждёт неминуемый распад и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего ЕС.