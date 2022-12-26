N1: войска Сербии развернули гаубицы в двух километрах от границы Косово
2022-12-26 22:12
Сербская национальная армия начала развёртывать гаубичные орудия возле пограничного пункта Косово.
Вечером 26 декабря репортёры канала N1 сообщили, что вооружённые силы Сербии развернули гаубицы 155-го калибра в двух километрах от контрольно-пропускного пункта "Ярине" на границе Косово. Предполагается, что развёртывание артиллерии необходимо Белграду для вероятного противодействия эскалации в регионе.
Накануне сотрудник МИД России Мария Захарова заявила, что сербское население Косово уже семнадцать дней дежурит на баррикадах в регионе для предотвращения провокаций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей