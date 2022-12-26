Медведев предсказал приход Маска к власти в США после гражданской войны

Дмитрий Медведев обнародовал свои ожидания от 2023 года, поделившись прогнозами на грядущие 365 дней.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев утверждает, что в следующем году на территории американского государства начнётся гражданская война, предметом которой станут накопившиеся противоречия демократов и республиканцев.

По мнению Медведева, после войны Техас и Калифорния выйдут из состава США, а Илон Маск будет выбран президентом оставшейся части Штатов. Также Дмитрий Медведев уверен, что независимый Техас будет плотно сотрудничать с Мексикой, заключив с ней политический и экономический союз.