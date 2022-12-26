Песков: Россия готова к переговорам с Украиной только на своих условиях

Дмитрий Песков сообщил о неготовности Кремля идти на переговоры с Киевом на условиях Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что Россия по-прежнему открыта к возобновлению мирного процесса с правительством Украины, однако в Москве неприемлят диктуемые Владимиром Зеленским условиям. По мнению Пескова, в переговорах с Киевом российское государство может руководствоваться лишь национальными интересами своей страны.

Примечательно, что Зеленский ранее неоднократно заявлял, что не станет участвовать в переговорах с Владимиром Путиным до возвращения Украиной всех утраченных территорий.