Вечером понедельника в Санкт-Петербурге завершилась неофициальная встреча глав стран-участниц Содружества независимых государств.

26 декабря Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко "Пул Первого" сообщил, что около 23:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге окончился неформальный саммит СНГ, на котором присутствовали главы всех девяти стран содружества, включая Владимира Путина и президента Беларуси. Примечательно, что мероприятие завершилось спустя 7 часов от момента его официального начала.

Во время саммита Путин заявил, что русский язык стал объединяющей силой для Содружества независимых государств, с чем публично согласился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В ходе собрания Владимир Путин подчеркнул, что между членами СНГ хватает внутренних противоречий, однако они успешно разрешаются благодаря склонности участников организации к компромиссам.