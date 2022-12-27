Кулеба заявил, что США направит на Украину ЗРК Patriot в течение полугода

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что США направит на Украину обещанные ЗРК Patriot в течение полугода.

26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём интервью международному агентству информации и новостей «Ассошиэйтед Пресс» рассказал о том, что власти Соединённых Штатов подготовили план, по которому американские ЗРК Patriot должны быть отправлены Киеву в течение полугода.

Обозреватели «Ассошиэйтед Пресс» отметили факт того, что на полноценную подготовку специалистов, способных управлять данным зенитным ракетным комплексом, необходимо около года.