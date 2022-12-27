Bloomberg: Китай провел крупные военные учения возле Тайваня из-за «провокации и сговора»

Агентство Bloomberg сообщает, что Китай провел возле Тайваня военные учения, которые стали крупнейшими после визита на остров Нэнси Пелоси.

В учениях участвовал 71 китайский самолет. 47 из них пересекли срединную линию в Тайваньском проливе либо оказались в опознавательной зоне ПВО Тайваня.

В учениях также было задействовало 7 военно-морских кораблей. В Китае такие действия объяснили «провокацией и сговором» Тайваня с США.

Ранее тайваньские боевые самолеты были подняты в воздух для сдерживания 39 самолетов китайских ВВС.