Bloomberg: Китай провел крупные военные учения возле Тайваня из-за «провокации и сговора»
2022-12-27 00:26
Агентство Bloomberg сообщает, что Китай провел возле Тайваня военные учения, которые стали крупнейшими после визита на остров Нэнси Пелоси.
В учениях участвовал 71 китайский самолет. 47 из них пересекли срединную линию в Тайваньском проливе либо оказались в опознавательной зоне ПВО Тайваня.
В учениях также было задействовало 7 военно-морских кораблей. В Китае такие действия объяснили «провокацией и сговором» Тайваня с США.
Ранее тайваньские боевые самолеты были подняты в воздух для сдерживания 39 самолетов китайских ВВС.
Опубликовано: Светлана Репина