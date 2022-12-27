Зеленский: около 9 млн украинцев остаются без света

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент без света остаются около 9 млн жителей страны.

Он отметил, что в стране сохраняется дефицит электроэнергии, отключения продолжаются во многих населенных пунктах.

При этом Зеленский уточнил, что длительность отключений и их количество постепенно уменьшаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве пока не удается стабилизировать напряжения, поэтому экстренные отключения электричества не отменяются.