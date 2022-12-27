Washington Post: тысячи авиарейсов в США отменены из-за зимнего шторма

Около пяти тысяч авиарейсов в США отменены из-за обрушевшегося на Штаты зимнего шторма.

Американская газета The Washington Post сообщило о том, что порядка пяти тысяч авиарейсов в Соединённых Штатах отменены в понедельник, 26 декабря 2022 года, из-за снежной бури, которую Национальная метеорологическая служба США назвала «штормом, который случается раз в поколение».

Помимо прочего, из-за непогоды ещё около четырнадцати тысяч рейсов задерживают. Ранее сообщалось, что в результате зимнего шторма погибли не менее пятидесяти человек в 16 штатах США.