Эрдоган пообещал объединить Восток и Запад энергетическими мостами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует стать центром поставок энергоносителей в Европу из Средиземноморья, с Ближнего Востока, из Каспийского бассейна.

По его словам, это позволит объединить Восток и Запад энергетическими мостами.

Кроме того, сама Турция в таком случае получит возможность избавиться от энергетической зависимости.

Ранее Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным создание газового хаба в Турции.