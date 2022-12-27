Эрдоган пообещал объединить Восток и Запад энергетическими мостами
2022-12-27 01:21
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует стать центром поставок энергоносителей в Европу из Средиземноморья, с Ближнего Востока, из Каспийского бассейна.
По его словам, это позволит объединить Восток и Запад энергетическими мостами.
Кроме того, сама Турция в таком случае получит возможность избавиться от энергетической зависимости.
Ранее Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным создание газового хаба в Турции.
Опубликовано: Светлана Репина