НАН Украины: в 2023 году страну ожидает катастрофическое падение рождаемости
2022-12-27 01:27
Академик НАН Украины, глава Института демографии и социальных исследований им. М.В. Пухти Элла Либанова считает, что в следующем году в стране катастрофически снизится рождаемость.
По ее словам, из-за этого численность населения сократится до 35 млн человек уже к 2030 году.
При этом академик подчеркнула, что Украина может не достичь даже этого показателя, поскольку украинский конфликт продолжается.
Либанова отметила, что Украина теряет людей из-за чрезмерной смертности, в том числе из-за недостаточной медицинской помощи, некачественного питания и стрессов.
Опубликовано: Светлана Репина