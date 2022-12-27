Ким Чен Ын: КНДР столкнулась с серьезными трудностями и провокациями

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что в последние годы Трудовая партия Коре и страна в целом столкнулись с серьезными трудностями и провокациями.

Он заявил, что Северная Корея достигла определенных успехов, но должна добиваться более амбициозных целей.

По словам Ким Чен Ына, партия с января 2021 года смогла преодолеть трудности и провокации, которые можно сравнить с 10 годами борьбы.

При этом он не назвал эти трудности, зато рассказал об успехах в экономике, а также в военной и культурной сферах.