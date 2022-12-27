WP: Илон Маск смотрит ролики в YouTube во время деловых встреч

APS
2022-12-27 02:11

Издание The Washington Post сообщает, что Илон Маск смотрит ролики в YouTube прямо во время деловых встреч в штаб-квартире Twitter.

По информации журналистов, гостям бизнесмена часто приходится подолгу дожидаться встречи с ним. 

Их просят подождать миллиардера на 10-м этаже возле конференц-зала. Гостям не рекомендуется начинать беседу с Маском первыми.

По словам источника, миллиардер целыми ночами занимается программированием в офисе.  

Опубликовано: Светлана Репина







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