WP: Илон Маск смотрит ролики в YouTube во время деловых встреч
2022-12-27 02:11
Издание The Washington Post сообщает, что Илон Маск смотрит ролики в YouTube прямо во время деловых встреч в штаб-квартире Twitter.
По информации журналистов, гостям бизнесмена часто приходится подолгу дожидаться встречи с ним.
Их просят подождать миллиардера на 10-м этаже возле конференц-зала. Гостям не рекомендуется начинать беседу с Маском первыми.
По словам источника, миллиардер целыми ночами занимается программированием в офисе.
Опубликовано: Светлана Репина