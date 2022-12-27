Минобороны Беларуси заявило об открытости для диалога с НАТО
2022-12-27 02:19
Заместитель главы департамента международного сотрудничества Минобороны Беларуси Дмитрий Рябихин заявил, что страна открыта для диалога с НАТО.
По его словам, Североатлантический альянс приостановил сотрудничество в одностороннем порядке, однако Минск по-прежнему открыт для диалога.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможной агрессии в отношении Беларуси со стороны соседних стран.
По его словам, первые признаки этой агрессии видны уже сейчас, но у Беларуси и России есть группировка вооруженных сил для реагирования на угрозы.
Опубликовано: Светлана Репина