Гарибашвиили: Грузии не дали статус кандидата в ЕС по политическим мотивам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз по политическим мотивам.

Он отметил, что Грузия в несколько раз опережает Украину и Молдову в плане проведения реформ.

Гарибашвили пояснил, что Украине присвоили такой статус из-за вооруженного конфликта в стране, а Молдова получила его, поскольку находится на грани такого конфликта.

При этом премьер подчеркнул, что Грузия относится к такому решению ЕС с пониманием и готова выполнить все 12 полученных рекомендаций.