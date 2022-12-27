Экс-советник президента Украины: Киев превращается в город-призрак
2022-12-27 04:01
Бывший советник президента Украины Олег Соскин заявил, что Киев постепенно превращается в город-призрак, поскольку оттуда уезжают люди.
По его словам, город покидают люди, у которых нет собственного жилья. На данный момент желающих снимать квартиры очень мало.
Соскин утверждает, что экономика в городах-призраках падает, производство остановилось, а банки находятся на грани краха.
В связи с этим он посоветовал украинцам уезжать из таких городов, которым зимой грозит обледенение.
Опубликовано: Светлана Репина