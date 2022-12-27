RINA: Сербия разместила рядом с Косово ракетные системы и спецназ

Агентство RINA сообщает, что рядом с Косово размещены сербские ракетные системы и сотрудники спецподразделений.

В населенном пункте Казимович рядом с погранпереходом Яринье установлена реактивная артиллерия.

Сообщается, что сербские военнослужащие занимают здесь каждый метр, а в сторону юга Сербии направлены три реактивные системы залпового огня.

Речь идет об РСЗО «Огань», дальность работы которой составляет 41 км.