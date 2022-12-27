Украина создаст сеть электростанций, которую тяжело повредить ракетными ударами

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил о планах создания сети мини-электростанций в стране.

По его словам, в нее войдут небольшие станции, которые будут располагаться недалеко от потребителей.

Герус отметил, что эти станции будут выполнять роль необходимого резерва, а повредить их ракетными ударами будет очень сложно.

Он также рассказал, что власти будут заниматься созданием такой сети в ближайшие месяцы.