Гузеева разбила стопку посуды на новогодней вечеринке в ресторане

Ведущая Лариса Гузеева показала свой взывной темперамент, разбив целую стопку посуды на вечеринке, посвященной проводам старого года.

Известная актриса и ведущая ТВ Лариса Гузеева в очередной раз показала свой буйный нрав, устроив битье посуды в конце вечеринки по поводу Нового года, где был друг артистки Эквлид Кюрдзидис и другие знаменитости.

На днях звезда экрана провожала старый год. Эквлид - грек, а у людей этой национальности принято исполнить одну интересную традицию, чем и занялась актриса.

Гузеева стала танцевать под зажигательные ритмы, а после, схватив целую стопку тарелок, стала разбивать их об пол, о чем сообщает KP.RU.