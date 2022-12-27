Автомобиль Хрусталева, за рулем которого была женщина, попал в аварию в Санкт-Петербурге

Автомобиль шоумена Дмитрия Хрусталева угодил в ДТП. За рулем была женщина, которая скрылась с места аварии.

Виновницей ДТП стала женщина, которая находилась за рулем автомобиля ведущего Дмитрия Хрусталева. Авария произошла в Питере, а точнее в Московском районе северной столице РФ.

Личность нарушительницы пока не установлена. Неизвестно на данный момент и то, является ли женщина женой Хрусталева.

К счастью, в происшествии никто не пострадал.