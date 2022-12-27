Правительство Японии просит страховщиков сохранить морское военное страхование для перевозчиков СПГ в российских водах

APS
2022-12-27 10:18

Власти Японии обратились к страховым компаниям с просьбой взять на себя дополнительные риски, чтобы продолжать предоставлять морское военное страхование для грузоотправителей СПГ в российских водах.

Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики направили запрос в общее страховое объединение страны. 

Токио хочет, чтобы Япония продолжала импортировать СПГ с проекта «Сахалин-2» в Россию, сообщил Reuters чиновник.

Опубликовано: Тарас Медведев







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