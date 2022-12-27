Правительство Японии просит страховщиков сохранить морское военное страхование для перевозчиков СПГ в российских водах
2022-12-27 10:18
Власти Японии обратились к страховым компаниям с просьбой взять на себя дополнительные риски, чтобы продолжать предоставлять морское военное страхование для грузоотправителей СПГ в российских водах.
Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики направили запрос в общее страховое объединение страны.
Токио хочет, чтобы Япония продолжала импортировать СПГ с проекта «Сахалин-2» в Россию, сообщил Reuters чиновник.
Опубликовано: Тарас Медведев