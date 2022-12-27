С открытием нового месторождения Эрдоган оценил запасы газа в Турции в $1 трлн
2022-12-27 10:25
Турция открыла мощное газовое месторождение в своей экономической зоне Черного моря, что по оценкам правительство увеличило ее запасы до 710 млрд кубометров.
Как сообщил турецкий лидер в своем выступлении по случаю открытия месторождения «Кайкума — 1», теперь запасы Турции по газу оцениваются в 1 триллион долларов.
Напомним, что Турция по соглашению с Россией в 2023 году начнет создавать мощный газовый хаб в Черном море.
Этот шаг позволит Турции в скором будущем контролировать поставки газа в ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев