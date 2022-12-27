IVAN в первый раз высказался по поводу своих отношений с Самбурской

Певец Александр Иванов (IVAN) заявил, что роман с актрисой Настасьей Самбурской - не пиар.

Несколько лет назад артистов IVAN и Настасью Самбурскую связывал роман, в искренность которого не верили поклонники. Александру Иванову тогда был 21 год, а Самбурской - 28.

Белорусский исполнитель рассказал в интервью Любови Терлецкой на Ютубе, что чувства были искренними, но роман длился около полугода.

Если бы не взломанный аккаунт певца, где была переписка знаменитостей, об этих отношениях вообще никто бы не узнал.