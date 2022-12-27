Бузова рассказала о получении роли через постель
2022-12-27 10:53
Поющая ведущая Ольга Бузова активно участвует в различных проектах, в том числе снимается в кино и играет в театре. Знаменитость утверждает, что ни одна роль не досталась ей через постель.
Поющая ведущая Ольга Бузова в интервью PROZVEZD.info заявила, что роли она получает исключительно благодаря своему таланту.
Добиваться продвижения по карьерной лестнице через постель - не метод Ольги.
Стоит отметить, что несмотря на то, что Бузову не критикует только ленивый, знаменитость с завидной частотой появляется в телевизионных проектах.
Опубликовано: Наталья Гончарова