Глава проекта по безопасности и коррупции Виталий Бородин заявил, что российская исполнительница Алла Пугачева работает со спецслужбами Запада.

Глава проекта по безопасности и коррупции Виталий Бородин утверждает, что певица Алла Пугачева работает с западными спецслужбами.

Политик сообщил, что вскоре сможет доказать свои заявления, предоставив официальную документацию общественности.

Об этом Бородин не постеснялся рассказать в эфире НТВ.