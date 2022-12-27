Бородин утверждает, что Пугачева сотрудничает с западными спецслужбами
2022-12-27 11:20
Глава проекта по безопасности и коррупции Виталий Бородин заявил, что российская исполнительница Алла Пугачева работает со спецслужбами Запада.
Глава проекта по безопасности и коррупции Виталий Бородин утверждает, что певица Алла Пугачева работает с западными спецслужбами.
Политик сообщил, что вскоре сможет доказать свои заявления, предоставив официальную документацию общественности.
Об этом Бородин не постеснялся рассказать в эфире НТВ.
Опубликовано: Наталья Гончарова