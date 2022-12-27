Тайвань продлил обязательную военную службу до одного года

Тайвань продлит обязательную военную службу с четырех месяцев до одного года, заявил президент Цай Инвэнь во вторник, 27 декабря.

Лидер Тайваня отметила, что остров должен быть готов к растущим угрозам со стороны Китая.

«Нынешней четырехмесячной военной службы недостаточно, чтобы реагировать на постоянно и быстро меняющуюся ситуацию. Мы приняли решение восстановить с 2024 года однолетнюю военную службу», — заявила Цай Инвэнь на пресс-конференции.

Китай в прошедшие выходные провел очередные массированные учения у берегов Тайваня в которых принял участие 71 самолет ВВС НОАК.