В правительстве Нетаньяху портфели смогут получить судимые
2022-12-27 11:36
Во вторник Израильский парламент принял законы, открывающие двери новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
После победы на выборах 1 ноября Нетаньяху заявил на прошлой неделе, что готов сформировать новое правительство.
Однако, оставалась неясным может ли глава ультраортодоксальной партии Арье Дери получить министерский портфель после того, как признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в рамках судебного разбирательства.
Депутаты Кнессета приняли в окончательном чтении закон, который позволят любому, кто осужден за преступление, но не приговорен к тюремному заключению, занять пост министра.
Опубликовано: Тарас Медведев