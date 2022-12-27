В правительстве Нетаньяху портфели смогут получить судимые

Во вторник Израильский парламент принял законы, открывающие двери новому правительству премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

После победы на выборах 1 ноября Нетаньяху заявил на прошлой неделе, что готов сформировать новое правительство.

Однако, оставалась неясным может ли глава ультраортодоксальной партии Арье Дери получить министерский портфель после того, как признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов в рамках судебного разбирательства.

Депутаты Кнессета приняли в окончательном чтении закон, который позволят любому, кто осужден за преступление, но не приговорен к тюремному заключению, занять пост министра.