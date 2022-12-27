Новикова планировала провести концерт, средства от которого направить на лечение Пономаренко, но не успела

Клара Новикова сообщила о планах по проведению концерта, все вырученные средства от которого артистка намерена была направить на лечение коллеги Александра Пономаренко. Но тот покинул этот мир 24 декабря.

Юмористка Клара Новикова выразила соболезнования родным скончавшегося от рака Александра Пономаренко, который ушел из жизни 24 декабря.

Артистка утверждает, что коллеги юмориста активно собирали средства на помощь в лечении тяжелобольного юмориста.

Сама Новикова планировала организовать концерт, все вырученные деньги от которого хотела отдать на лечение Александра.