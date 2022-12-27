Во Франции турок хотел убить парикмахера курда из-за музыки

Инцидент произошел на севере страны в Рубе, где в конфликт вступили клиент и парикмахер, сообщили в полиции города.

«В воскресенье, 25 декабря, во второй половине дня в Рубе в парикмахерской произошел спор между клиентом и парикмахером, пострадавшим от ранения в грудь», — сообщил во вторник прокурор Лилля Кэрол Этьен.

Как следует из сообщения полиции, 40-летний турок ранил ножницами парикмахера курдского происхождения во время ссоры, связанной с трансляцией в салоне курдской музыки.

Полиция взяла клиента под стражу, обвинив его в покушении на убийство.