Германия экспортировала оружия на сумму более 8 млрд евро в 2022 году

В 2022 году Федеральное правительство одобрило экспорт вооружений на сумму в 8,35 млрд евро, сообщает Немецкое агентство печати во вторник, 27 декабря.

Сумма практически приблизилась к рекорду 2021 года, когда ФРГ осуществила поставок вооружений на сумму в 9,35 млрд евро.

Более четверти поставленного с 1 января по 22 декабря вооружения и военной техники отправились на Украину, сообщили в Минэкономики ФРГ.

Отмечается, что в отчет не были включены договоренности 2022 года о поставках ряда тяжелых вооружений, контракты по которым будут исполнены в начале 2023 года.