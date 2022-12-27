Уганда сообщила о потерях в экспорте кофе из-за засухи

Экспорт кофе из Уганды в ноябре сократился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за снижения урожайности и засухи, сообщает государственное управление Уганды (UCDA).

Уганда является вторым по величине экспортером кофе в Африке, а доходы от урожая составляют основной источник иностранной валюты.

Отгрузки в ноябре составили 447 162 60-килограммовых мешков, что на 15% ниже объемов экспорта в том же месяце прошлого года, говорится в отчете UCDA.