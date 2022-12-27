Кулеба призвал ООН стать площадкой для саммита по мирному урегулированию конфликта на Украине

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН стать площадкой для международного саммита по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По словам главы украинской дипломатии, «любая война заканчивается дипломатическим путем».

«ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения такого саммита, потому что речь не идет об оказании услуги какой-либо стране», - отметил Кулеба.

Отметим, что украинский дипломат фактически повторил заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которое она сделала в прессе в ноябре.