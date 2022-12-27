Эксперт по кошкам Пономарева рассказала, понимают ли эти животные человеческий язык

Создатель питомника "Russicats" Светлана Пономарева утверждает, что кошки способны "расшифровать" речь человека.

Эксперт по всем породам кошек Светлана Пономарева сообщила, что ее подопечные способны различать позитивные звуки от негативных.

Хотя животные не говорят, но диапазон различения звуков у них в 3 раза шире, чем у людей.

Кошки способны слышать, находясь в 4-5 раз дальше от объекта, от которого исходит звук, чем человек.