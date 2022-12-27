Пересильд и ее новый возлюбленный Тройник названы очень красивой парой

Поклонники оценили нового избранника актрисы Юлии Пересильд. Им оказался коллега артистки Михаил Тройник.

Фанаты актрисы Юлии Пересильд считают, что они с Михаилом Тройником, который является ее бойфрендом, отлично смотрятся вместе.

38-летняя Пересильд снималась с 34-летним Тройником в картине "Вызов", которая выйдет в прокат в следующем году.

Недавно артистка выложила в сеть свежее фото, где позирует с Тройником в рамках премии журнала "Hello".