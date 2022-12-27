Рудковская рассказала, как потеряла дочь в шоу Секрет на миллион
2022-12-27 13:53
Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих общих сыновей, Александра и Арсения. Младшего наследника вынашивала суррогратная мать.
Младшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсения вынашивала суррогатная мать, которой подсадили 2 эмбриона, но выжил только мальчик.
Так звездное семейство потеряло шанс стать родителями дочери.
Откровениями по поводу Рудковская поделилась в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
Когда музыкальный продюсер спросила у врачей, почему выжил только один эмбрион, медики ответили, что девочки - более слабые, а мальчики - сильные.
Опубликовано: Наталья Гончарова