Рудковская рассказала, как потеряла дочь в шоу Секрет на миллион

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двоих общих сыновей, Александра и Арсения. Младшего наследника вынашивала суррогратная мать.

Младшего сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко Арсения вынашивала суррогатная мать, которой подсадили 2 эмбриона, но выжил только мальчик.

Так звездное семейство потеряло шанс стать родителями дочери.

Откровениями по поводу Рудковская поделилась в эфире шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

Когда музыкальный продюсер спросила у врачей, почему выжил только один эмбрион, медики ответили, что девочки - более слабые, а мальчики - сильные.