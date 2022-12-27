Билан рассказал, почему решил завязать с алкоголем

У певца Дмитрия Билана были проблемы с алгкоголем. Артист рассказал, как ему удалось побороть пагубную зависимость.

После концерта в Самаре в 2019 году, когда певец Дима Билан вышел на сцену нетрезвым, артист пообещал себе не употреблять спиртное.

В интервью "Пятому каналу" исполнитель рассказал, что помогает ему бороться с пагубным пристрастием.

Билан утверждает, что лучший способ избавиться от стресса - работа.

Звезда сцены едет на студию, где записывает композиции. Дома Дмитрия ждут домашние животные, которые также помогают знаменитости справляться со стрессом.