Билан рассказал, почему решил завязать с алкоголем
2022-12-27 13:59
У певца Дмитрия Билана были проблемы с алгкоголем. Артист рассказал, как ему удалось побороть пагубную зависимость.
После концерта в Самаре в 2019 году, когда певец Дима Билан вышел на сцену нетрезвым, артист пообещал себе не употреблять спиртное.
В интервью "Пятому каналу" исполнитель рассказал, что помогает ему бороться с пагубным пристрастием.
Билан утверждает, что лучший способ избавиться от стресса - работа.
Звезда сцены едет на студию, где записывает композиции. Дома Дмитрия ждут домашние животные, которые также помогают знаменитости справляться со стрессом.
Опубликовано: Наталья Гончарова