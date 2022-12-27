Козловский назвал самую трудную роль, которую ему приводилось играть

Актер Данила Козловский рассказал, какая роль в его карьере показалась ему одной из самых сложных.

Данила Козловский признался, что роль, которую ему доверено было сыграть в сериале "13 клиническая" стала одной из самых сложных в его карьере, о чем сообщает издание "Газета.ru".

Фэнтези-драма повествует о лечении врачами сверхъестественных заболеваний в рамках необычной клиники.

Козловскому досталась роль смертельно больного хирурга по имени Кирилл, который попадает в стены учреждения как пациент, а после работает здесь.

В многосерийном фильме также снялись такие известные актрисы, как Паулина Андреева и Виктория Исакова.