Собчак призвала поклонников быть бдительными, чтобы не попасться на удочку мошенникам, которые действуют от имени знаменитости

APS
2022-12-27 14:33

Известная журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак предупредила своих фолловеров, что от ее имени действуют мошенники.

Ксения Собчак утверждает, что от мошенников страдают ее друзья и поклонники.

Злоумышленники пишут от ее имени людям, якобы для того, чтобы взять денег в долг. Друга Собчак развели на 180 000 российских рублей.

Знаменитость призывает не вестись на ухищрения преступников.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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