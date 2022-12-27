Собчак призвала поклонников быть бдительными, чтобы не попасться на удочку мошенникам, которые действуют от имени знаменитости

Известная журналистка, блогер и ведущая Ксения Собчак предупредила своих фолловеров, что от ее имени действуют мошенники.

Ксения Собчак утверждает, что от мошенников страдают ее друзья и поклонники.

Злоумышленники пишут от ее имени людям, якобы для того, чтобы взять денег в долг. Друга Собчак развели на 180 000 российских рублей.

Знаменитость призывает не вестись на ухищрения преступников.