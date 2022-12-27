Шойгу провёл итоговое селекторное совещание с руководством ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл селекторное совещание с руководством ВС РФ по итогам уходящего 2022 года.

Во вторник, 27 декабря 2022 года, пресс-служба Министерства обороны России сообщила о том, что глава военного ведомства Сергей Шойгу провёл итоговое селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил Российской Федерации.

Отмечается, что в ходе совещания Шойгу заслушал доклады руководящего состава ВС РФ и заявил, что в 2023 году будет продолжен курс на поступательное развитие российских войск с повышением их боевых возможностей.