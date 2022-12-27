Маск поставил протестующим в Иране 100 терминалов Starlink

По словам главы SpaceX Илона Маска, после блокировки Интернета властями в Иране используется сотня интернет-терминалов Starlink.

«Мы приближаемся к 100 активным Starlinks в Иране», — написал Маск в Twitter.

В сентябре после начала протестов в Иране миллиардер объявил, что решил активировать там Starlinks в рамках поддерживаемой США инициативы по продвижению свободы интернета и свободного потока информации.

Служба, запущенная в 2020 году, управляет сетью из 2000 спутников, предназначенных для обеспечения доступа в Интернет в районах, не подключенных к глобальной сети по кабельным линиям.

Ранее Starlink привлек к себе внимание весной, когда глава компании отправил Украине устройства Starlink для обеспечения доступа в Интернет в пострадавших районах.