Кретова утверждает, что SHAMAN стал популярным благодаря своей искренности
2022-12-27 14:41
Музыкальный критик Екатерина Кретова считает, что популярность SHAMAN связана с искренностью артиста.
Театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова убеждена, что популярность исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) связана с его трудолюбием, тем, что он отличный композитор, обладает хорошими вокальными данными и искреннен в отношениях со своими поклонниками.
Эксперт уверена, что артист станет главным хедлайнером РФ.
По мнению Кретовой, Дронову помогут в этом также лидерские качества, которые он показал после запуска СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова