Кретова утверждает, что SHAMAN стал популярным благодаря своей искренности

Музыкальный критик Екатерина Кретова считает, что популярность SHAMAN связана с искренностью артиста.

Театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова убеждена, что популярность исполнителя Ярослава Дронова (SHAMAN) связана с его трудолюбием, тем, что он отличный композитор, обладает хорошими вокальными данными и искреннен в отношениях со своими поклонниками.

Эксперт уверена, что артист станет главным хедлайнером РФ.

По мнению Кретовой, Дронову помогут в этом также лидерские качества, которые он показал после запуска СВО.