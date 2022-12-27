Жигалова пожалела Пугачеву, которая вынуждена скитаться по свету из-за Галкина
2022-12-27 14:54
Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова пожалела исполнительницу Аллу Пугачеву, которая не может жить в РФ из-за своего супруга, комика Максима Галкина.
Журналистка Алена Жигалова высказалась относительно эмиграции певицы Аллы Пугачевой из России.
По словам ведущей Ютуб-шоу "Алена, блин", исполнительнице ничего не оставалось, как скитаться со своим мужем, юмористом Галкиным.
Жигалова уверена, что артистка оказалась в безвыходном положении. Алла Борисовна подвергается критике теперь наравне со своим благоверным.
Опубликовано: Наталья Гончарова