Жигалова пожалела Пугачеву, которая вынуждена скитаться по свету из-за Галкина

Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова пожалела исполнительницу Аллу Пугачеву, которая не может жить в РФ из-за своего супруга, комика Максима Галкина.

Журналистка Алена Жигалова высказалась относительно эмиграции певицы Аллы Пугачевой из России.

По словам ведущей Ютуб-шоу "Алена, блин", исполнительнице ничего не оставалось, как скитаться со своим мужем, юмористом Галкиным.

Жигалова уверена, что артистка оказалась в безвыходном положении. Алла Борисовна подвергается критике теперь наравне со своим благоверным.