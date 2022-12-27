Хазанов чудом остался живым на съемках картины Реквием по филею

Геннадий Хазанов вспомнил, как едва не отправился на тот свет в период съемок картины "Реквием по филею".

Актер и сатирик Геннадий Хазанов чуть не скончался, когда снимали картину "Реквием по филею". Знаменитость с площадки забрала скорая помощь.

Артист предлагал идеи ныне покойному режиссеру Эльдару Рязанову для проекта Евгения Цымбала.

Хазанов придумал героя, укравшего кусок мяса из магазина, который спрятал его в себе. Мясо доводилось извлечь из вора хирургам.

Получилось так, что на Хазанова рухнула стеклянная витрина, а осколки впились в спину артиста, о чем тот рассказал изданию "7дней".