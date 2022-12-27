Курдские силы в Сирии находятся в состоянии повышенной готовности, опасаясь новых атак со стороны ИГ

Курдские силы, приведены в состояние повышенной готовности и разыскивают джихадистов на севере Сирии на фоне опасений новых атак ИГ.

Шесть членов курдских сил безопасности и несколько джихадист были убиты в понедельник (26 декабря) в результате нападения на штаб-квартиру курдских сил в Ракке, целью которого был захват тюрьмы, где содержатся джихадисты.

«Кампания по прочесыванию и преследованию потенциальных ячеек Даеш (арабская аббревиатура от ИГ, прим. редактора) продолжается, и комендантский час остается в силе до дальнейшего уведомления», — заявил представитель администрации Фархад Чами.

Курдская автономная администрация объявила чрезвычайное положение в Ракке, бывшей и ввела в городе комендантский час.