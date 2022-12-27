Подольская рассказала о своем первом сексуальном опыте вслед за своим супругом Пресняковым

Певица Наталья Подольская рассказала, что первая близость с противоположным полом у нее случилась с мужчиной, который ее не любил.

Не так давно о своем первом интиме рассказал исполнитель Владимир Пресняков, признавшись, что лишился невинности с женщиной, которая была его гораздо старше.

Теперь пришла очередь его супруги, певицы Натальи Подольской.

Гостьей шоу Подольской была ее коллега по сцене Юлиана Караулова, которая усомнилась в том, что у кого-то в первый раз бывает по любви.

Наталья заявила, что как раз она из таких женщин. Первый раз у артистки была близость была с мужчиной, которого она любила, а он не отвечал ей взаимностью.