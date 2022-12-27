Эрдоган уверен, что на ЧМ 2022 против Роналду был осуществлен заговор

Лидера португальской сборной подвергли политическому остракизму на ЧМ 2022 в Катаре, заявил президент Турции выступая во вторник на встрече с молодежью в Эрзуруме.

Турецкий лидер сообщил, что получасовое участие звезды футбола на поле за весь чемпионат стало свидетельством политического давления на него.

«Выход такого футболиста, как Роналду, на поле всего на 30 минут разрушил его психику и истощил его энергию», — добавил Эрдоган.

При этом Эрдоган высказал подозрение, что португальского футболиста преследуют за его поддержку Палестины.