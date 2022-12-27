Глава УВКПЧ ООН призвал талибов снять ограничения с женщин

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник призвал афганских талибов снять ограничения в отношении женщин, предупредив об ужасных последствиях ограничений.

«Эти невообразимые ограничения в отношении женщин и девочек не только усугубят страдания всех афганцев, но и, я боюсь, создадут опасность за пределами Афганистана», — написал Фолькер Тюрк.

В своем заявлении он предупреждает Талибан, что ни одна страна не сможет развиваться, если исключить «половину ее населения».

Талибы запретили женщинам и девушкам поступать в университеты, а с 24 декабря работать в национальных или международных НПО.

«Последний указ властей де-факто будет иметь ужасные последствия для женщин и для всего афганского народа», — подчеркнул Верховный комиссар.

Ранее сообщалось, что пять иностранных НПО уже прекратили свою деятельность в Афганистане.