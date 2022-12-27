74-летний Шуфутинский надеется, что снова станет отцом

2 года назад известный исполнитель Михаил Шуфутинский связал себя узами брака со своей танцовщицей Светланой Юразовой, которая на 25 лет младше мужа. Певец верит, что жена подарит ему дочь.

Михаил Шуфутинский высказался о том, что может вновь стать отцом.

74-летний исполнитель 2 года назад женился на своей танцовщице Светланой Юразовой, которая младше мужа на 25 лет.

Шуфутинский верит, что жена подарит ему дочь.

У шансонье есть двое сыновей, а девочки пока нет, но он будет рад и мальчику.