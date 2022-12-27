Картина Седце пармы вошла в список номинантов на премию Золотой орел

Нашумевший фильм "Сердце пармы" претендует на звание лучшего фильма в рамках кинопремии "Золотой орел".

Драма Антона Мегердичева "Седце пармы" вошла в число претендентов на звание лучшего фильма. Главная же героиня, которую сыграла Елена Ербакова, претендует на звание лучшей киноактрисы.

Соперниками картины на получение премии "Золотой орел" являются "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Однажды в пустыне" Андрея Кравчука, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого и "Чемпион мира" Алексея Сидорова.

Елене Ербаковой предстоит побороться с Ириной Старшенбаум ("Здоровый человек") и Дарьей Жовнер ("Первый Оскар") в номинации "Лучшая женская роль в кино".