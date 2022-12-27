Захарова: США пытаются заставить некоторые страны передать Украине советское оружие

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США через свои посольства оказывают давление на некоторые страны и пытаются заставить их передать Украине оружие советского образца.

По ее словам, в первую очередь это касается самолетов и вертолетов российско-советского производства.

Захарова уточнила, что США говорят о неспособности России обеспечить техническое обслуживание такой техники и поставки запчастей для нее.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях действительно имели место задержки таких поставок из-за санкций Запада, но Россия выполнит все свои обязательства перед партнерами.